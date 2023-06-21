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Пережившая рак россиянка сломала ногу на Бали и пожаловалась на безразличие местных врачей

1:19
Туризм

Россиянка Дарья Золина во время поездки на Бали оценила медицину на острове. Девушка гуляла по рисовым полям и сломала ногу с протезом, который специалисты установили ей после удаления раковой опухоли.

Пережившая рак россиянка сломала ногу на Бали и пожаловалась на безразличие местных врачей
Фото: pixabay.com

По словам туристки, "скорая" доставила пациентку в поликлинику для иностранцев. Золине специалисты сделали рентген. Ещё они уговаривали отдыхающую на проведение операции.

"Мне не предоставили ни онколога, ни хирурга, ни ортопеда", — отметила девушка, слова которой приводит Телеканал "360".

За ночь в больнице девушка отдала 300 тысяч рублей. В эту сумму не вошла плата за рентген и осмотр медика. Врачи заявили, что операция стоит 1,5 миллиона, из-за чего Золина отказалась от услуг. Представители поликлиники в свою очередь отправили в аэропорт и коллегам снимок туристки с призывом не помогать и не позволять ей покинуть остров.

"Ситуация очень сложная. Нога опухает, у меня воспаление", — подчеркнула девушка.

Она добавила, что в консульстве России никто не может помочь. Золина выразила желание как можно быстрее оказаться в Москве и проконсультироваться со своим врачом.

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Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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