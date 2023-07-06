Турист из Москвы отправился в Крым на такси за 65 тысяч рублей

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Житель Москвы решил бросить все свои дела и отправиться на море. Он вызвал такси и сообщил водителю, что хочет в Крым. Об этом рассказал сам таксист в эфире стрима "Русской дороги".

Фото: Fotodom.ru

Агрегатор оценил стоимость маршрута в 75 тысяч рублей, после чего водитель предложил пассажиру заплатить сумму на 10 тысяч меньше, но напрямую. Москвич сразу предупредил, что всю дорогу собирается пить пиво, и сдержал своё обещание.

Согласно данным навигатора, путь должен быть занять около 20 часов. Но в реальности такси доехало до Крыма за двое суток: путешественники несколько раз останавливались в кафе и на заправках, а также попали в шестичасовую пробку на мосту, которую пассажир проспал.

В результате таксист тоже решил провести несколько дней в Крыму, чтобы "отдохнуть и искупаться". Более того, ему несказанно повезло: водитель нашёл пассажира и на обратный рейс почти до Москвы.

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