Россияне описали отдых в Анапе: запах канализации, грязное море и жильё в гараже

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляжи Анапы не справляются с потоком туристов. Люди не могут найти свободного места на песке, поэтому вынуждены загорать стоя. Однако местные жители решили воспользоваться моментом и заработать. Некоторые сдают в аренду подсобные помещения и гаражи, другие уехали в деревни, а свои квартиры у моря отдали туристам за большие деньги.

Фото: golos.id

Большинство пляжей заполонила тина, из-за чего море стало грязным. Водоросли никто не убирает, но это никак не мешает гостям города. На центральный пляж Анапы путешественники приходят к семи утра, чтобы занять место. Для этого они кладут на песок полотенца или спасательные круги. Те люди, которые приходят позже, свободного места могут не найти.

Кроме того, в спальных районах Анапы невозможно находиться по вечерам из-за резкого запаха нечистот. Жители полагают, что местные очистные сооружения не справляются с нагрузкой.

"Людей в этом году — просто вал. У меня шесть квартир. Пустых дат на размещение не осталось. С каждым днём народу прибывает всё больше и больше. Боюсь, в августе не только на пляже не встанешь, но и в море не поплаваешь", — рассказала жительница города по имени Ольга в беседе с "МК".

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