Климкин о ЧМ-2018: украинцев там будут убивать и вербовать

Глава украинского МИДа Павел Климкин заклял граждан не ездить на Чемпионат мира по футболу в Россию. Об этом говорится на странице министерства в Twitter.
"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу-2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", — сказал Климкин.
Напомним, что с аналогичным заявлением выступил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. В эфире телеканала UATV он заявил, что болельщиков на территории России попытаются завербовать, а также им
грозит задержание за любое нарушение.
Ранее Украина отказалась от своей квоты на билеты чемпионата мира и призвала бойкотировать соревнования. В этом контексте стоит отметить, что сборная Украины не попала в финальную часть ЧМ-2018. В отборочной группе команда заняла третье место, впереди оказались исландцы и хорваты.
Напомним, в апреле 2018 года Министерство молодежи и спорта Украины запретило участие спортсменов в соревнованиях на территории России. Позже формулировка смягчилась, и ведомство лишь рекомендовало не ездить на соревнования в Россию, а также отказалось от финансирования посещения таких мероприятий.
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