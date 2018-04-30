Мария Шарапова больше не в топ-50

Мария Шарапова опустилась на 12 строчек в рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA. Таким образом, она выбыла из топ-50 рейтинга и теперь занимает 53-е место.

Отметим, что на прошлой неделе наша соотечественница выступала на турнире в Штутгарте, однако вылетела уже в первом круге.Таким образом, первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Его возглавляет по-прежнему Симона Халеп из Румынии. Компанию в топ-10 ей составляют Каролин Возняцки ( из Дании, Гарбинье Мугуруса из Испании, Элина Свитолина с Украины, Елена Остапенко из Латвии, Каролина Плишкова из Чехии, Каролин Гарсия из Францияи, Венус Уильямс, Слоан Стивенс из США, Петра Квитова из Чехии.

Помимо Шараповой, в первой сотне рейтинга присутствуют следующие представительницы российского тенниса: 15.Дарья Касаткина, 27.Анастасия Павлюченкова, 28.Светлана Кузнецова, 32.Екатерина Макарова, 43.Елена Веснина, 83.Наталья Вихлянцева.