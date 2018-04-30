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Источник Правда.Ру

Мария Шарапова больше не в топ-50

Спорт

Мария Шарапова опустилась на 12 строчек в рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA. Таким образом, она выбыла из топ-50 рейтинга и теперь занимает 53-е место.

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Отметим, что на прошлой неделе наша соотечественница выступала на турнире в Штутгарте, однако вылетела уже в первом круге.Таким образом,  первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Его возглавляет  по-прежнему Симона Халеп из Румынии. Компанию в топ-10 ей составляют Каролин Возняцки ( из Дании, Гарбинье Мугуруса из Испании, Элина Свитолина с Украины, Елена Остапенко из Латвии, Каролина Плишкова из Чехии, Каролин Гарсия из Францияи, Венус Уильямс, Слоан Стивенс  из США, Петра Квитова из Чехии.

Помимо Шараповой, в первой сотне рейтинга присутствуют следующие представительницы российского тенниса: 15.Дарья Касаткина, 27.Анастасия Павлюченкова, 28.Светлана Кузнецова, 32.Екатерина Макарова, 43.Елена Веснина, 83.Наталья Вихлянцева. 

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