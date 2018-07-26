Самый дорогой: Головин будет играть за "Монако"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин в скоро времени станет официальным игроком футбольного клуба "Монако", который выступает на чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Интригу о трансфере Головина, которая особенно усилилась во время ЧМ-2018, завершил вице-президент клуба Вадим Васильев.
Он рассказал, что контракт с Головиным заключат на 5 лет. Это стандартный срок договора. Трансфер осуществят за рекордные 30 миллионов евро, при этом ЦСКА также получит процент с перепродажи футболиста в другой клуб. Таким образом, Головин становится самым дорогим игроком в истории российского футбола.
Также за полузащитника вели борьбу команды "Челси" и "Ювентус". Однако Головин сделал выбор в пользу "Монако". Здесь футболисту пообещали не только долгосрочные перспективы в развитии, но и время на адаптацию в новой стране и другом клубе - первый год с Головина будут спрашивать не так серьезно, как могли бы.
Ранее "Правда.Ру" писала, еще до окончания чемпионата мира по футболу о судьбе полузащитника российской сборной Александра Головина ходило множество слухов. Сообщалось, что сразу несколько зарубежных футбольных клубов готовы принять молодого игрока в свои ряды. После окончания ЧМ-2018 дискуссии продолжились, но уже на страницах соцсетей.
Так, сразу несколько иностранных спортивных журналистов написали в своих аккаунтах, что лондонский клуб "Челси" и московский "ЦСКА" договорились по поводу трансфера Головина.
""Челси" остается главным претендентом на Головина и намерен закрыть сделку в течение 48-72 часов. "Монако" пытался вмешаться, но теперь он в роли догоняющего", - написал в твиттере журналист Альфредо Педулла.
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