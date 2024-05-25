Сколько калорий сжигается за час занятий зумбой?

Танец зумба на страже похудения

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Зумба — это направление появилось случайно в конце 90-х годов прошлого века.

ZUMBA фитнес-кардио тренировка полное видео

Мужчина по имени Альберто Перес, инструктор по фитнесу и танцор, забыл дома нужную кассету и решил вести занятия по аэробике под музыку меренге и сальсы.

Зумба - это фитнес-тренировка под латиноамериканскую музыку.

На занятии вы учитесь простым движениям, которые впоследствии трансформируются в танец тела и разума.

Занятия Zumba сжигают примерно 500 калорий в час, в зависимости от интенсивности тренировки и вашего веса.

Танец сочетает в себе одни из самых эффективных видов фитнеса: танцы и аэробику.

Одна из целей данного танца — похудение. Ведь каждое упражнение сжигает от 500 до 700 ккал, а интенсивный темп, скорость и сложность движений и упражнений, в которых задействовано множество мышц, помогают сжигать мышцы.

Аэробные упражнения приносят в организм много кислорода, что помогает сжигать жир.