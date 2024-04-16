Агент Барбоза объяснил, для чего Артём Дзюба может переехать в Китай

Агент Барбоза считает, что переезд в Китай для Дзюбы — это вызов

1:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза выразил своё мнение о возможном переходе нападающего московского клуба "Локомотив" Артёма Дзюбы в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа".

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Барбоза считает, что Дзюба станет хорошим приобретением для "Шанхай Шэньхуа", так как футбол в Китае носит массовый характер, и матчи всегда проводятся на полных трибунах с эмоционально поддерживающими игру болельщиками.

Он также отметил, что многие футболисты могут играть долго и что Дзюба может продолжать играть на высоком уровне, если ему это захочется.

"Думаю, он ещё способен играть на высоком уровне, но это зависит от желания. С точки зрения физических кондиций, он может ещё поиграть. Возможно, Артём чувствует, что ему в жизни нужен новый вызов, поэтому хочет переехать в Китай", — сказал Барбоза, которого цитирует Metaratings.

В текущей сезоне Дзюба участвовал в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года, а его рыночная стоимость составляет €2,8 млн. В настоящее время "Шанхай Шэньхуа" занимает первое место в чемпионате Китая с 16 очками после шести туров, опережая ближайшего преследователя "Чэнду" на одно очко.