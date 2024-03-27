Булыкин объяснил, для чего Артём Дзюба активно участвует в разных шоу

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Футболист Булыкин считает, что Артём Дзюба может оставить спорт ради шоу-бизнеса

1:34
Спорт

Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Булыкин предположил, что футболист Артём Дзюба может завершить свою футбольную карьеру и перейти в шоу-бизнес.

Футболист Булыкин считает, что Артём Дзюба может оставить спорт ради шоу-бизнеса
Фото: Openverse by V. Yevdokimov is licensed under CC BY-SA 3.0

По словам Булыкина, Дзюба активно ищет себя в различных шоу, возможно, потому что осознает, что его дни в футболе могут быть сочтены.

Булыкин считает, что переход в шоу-бизнес может быть хорошим вариантом для Дзюбы, чтобы плавно завершить свою карьеру в футболе. Булыкин полагает, что, если Артем успешно сменит направление и найдёт свое место в шоу-бизнесе, он сможет достойно завершить свою карьеру.

"Он себя ищет везде и в разных шоу, потому что понимает, что в футболе ему осталось недолго. Если хорошо перейдет в шоу-бизнес, то может хорошо закончить с футболом. Конечно, у него будут варианты с футболом, но все равно решать ему", — сказал Булыкин, слова которого приводит Vprognoze.ru.

Однако окончательное решение по этому вопросу принимает сам Дзюба, напомнил футболист.

Несмотря на интересные перспективы, открывающиеся перед Дзюбой, Булыкин не высказал положительного отношения к некоторым шоу, которые он назвал "треш-шоу".

Сейчас Артём Дзюба является футболистом "Локомотива" с февраля 2023 года. Ранее он выступал за "Адана Демирспор", тульский "Арсенал", "Зенит", "Ростов", "Томь" и "Спартак". В своей карьере он стал четырежды чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырежды победителем Суперкубка страны.

ПВН. #2 АРТЕМ ДЗЮБА х ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ х ДЕНИС ДОРОХОВ х ЯНА КОШКИНА
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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