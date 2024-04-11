Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовится Hyundai Ioniq 6 N: что ждать от нового высокопроизводительного седана
10 модных способов носить сапоги с платьями: вдохновляйтесь стилем
Теннисиста Кортеса на 15 лет отстранили от игр за "договорняки"
Китайские автозаводы показали уровень загрузки более 70% в 2023 году
Более 100 тыс. новых квартир вышло на рынок в марте
Говорим о необычных сортах базилика
Врач Незванова: при аллергии нужно отказаться от красного вина
APL: в Японии создали материал для магнитной левитации без источника энергии
Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках накопительного страхования
Международная федерация плавания бесплатно оформит нейтральный статус для россиян

Международная федерация плавания сделала бесплатным нейтральный статус для спортсменов из России

0:42
Спорт

Международная федерация плавания World Aquatics оформит нейтральный статус российским спортсменам бесплатно. Затраты она берет на себя.

Международная федерация плавания сделала бесплатным нейтральный статус для спортсменов из России
Фото: flickr.com by JD Lasica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Подать заявку на участие в качестве нейтрального индивидуального спортсмена можно бесплатно", — пишут  ТАСС, ссылаясь на World Aquatics.

Ранее сообщили, что российский пловец Иван Гирев попросил World Aquatics аннулировать его нейтральный статус. Он стал единственным из россиян в водных видах спорта, кто получил нейтральный статус.

Причем глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил "Матч ТВ", что не видит среди отечественных пловцов желающих получить нейтральный статус и выступить на Олимпиаде в Париже.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Андрей Ургант очень просил за своего сына.

Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите
Последние материалы
Кинологи рассказали, в какие игры нужно играть с собакой
История таинственного замка Эребру
Рецепт скраба для губ: сахар и кокосовое маслом для невероятной мягкости
Hyundai готовит Ioniq 5 N для Pikes Peak: электро-SUV на горе
Для чего нужна закладная на квартиру при ипотеке
Исследование ВСК: наиболее распространенные заболевания у кошек и собак в России
Рассказываем как вырастить дыню
Кинологи ответили, как погода влияет на собак
Овечкин о своем рекорде с 30 голами: "Это довольно большая цифра"
Lamborghini раскрывает последнюю модель Huracan STJ: вы не поверите, что произойдет дальше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников