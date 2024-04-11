Международная федерация плавания бесплатно оформит нейтральный статус для россиян

Международная федерация плавания World Aquatics оформит нейтральный статус российским спортсменам бесплатно. Затраты она берет на себя.
"Подать заявку на участие в качестве нейтрального индивидуального спортсмена можно бесплатно", — пишут ТАСС, ссылаясь на World Aquatics.
Ранее сообщили, что российский пловец Иван Гирев попросил World Aquatics аннулировать его нейтральный статус. Он стал единственным из россиян в водных видах спорта, кто получил нейтральный статус.
Причем глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил "Матч ТВ", что не видит среди отечественных пловцов желающих получить нейтральный статус и выступить на Олимпиаде в Париже.
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