Международная федерация плавания бесплатно оформит нейтральный статус для россиян

Международная федерация плавания сделала бесплатным нейтральный статус для спортсменов из России

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Международная федерация плавания World Aquatics оформит нейтральный статус российским спортсменам бесплатно. Затраты она берет на себя.

Фото: flickr.com by JD Lasica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Подать заявку на участие в качестве нейтрального индивидуального спортсмена можно бесплатно", — пишут ТАСС, ссылаясь на World Aquatics.

Ранее сообщили, что российский пловец Иван Гирев попросил World Aquatics аннулировать его нейтральный статус. Он стал единственным из россиян в водных видах спорта, кто получил нейтральный статус.

Причем глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил "Матч ТВ", что не видит среди отечественных пловцов желающих получить нейтральный статус и выступить на Олимпиаде в Париже.