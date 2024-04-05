Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бьюти-детокс: все что нужно знать о борьбе с отеками и темными кругами под глазами
Офсайд в футболе: pro et contra
Начальный алгоритм использования "Госуслуг"
Жители Белгородской области обнаружили пробудившихся ужей
Врач Шабатура считает опасным дышать над горячей картошкой во время болезни
Их отношениям 22 года: звезда "Бората" Саша Барон Коэн разводится с женой
Туберкулёз, онкология и гепатит не входят в полис ДМС
Простые рекомендации помогут снизить расход топлива
Сын Олега Газманова признался, что находится в тени отца
Поздняков объяснил, почему считает российских теннисистов "командой иноагентов"

Глава ОКР Поздняков согласился с Винер по поводу российских теннисистов, назвав их "командой иноагентов"

1:36
Спорт

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился своим мнением в социальной сети Telegram по поводу обсуждения выступления теннисистов на Олимпиаде в статусе нейтральных спортсменов.

Глава ОКР Поздняков согласился с Винер по поводу российских теннисистов, назвав их "командой иноагентов"
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Поздняков поддержал мнение Ирины Винер, выразив свое несогласие с подходом теннисистов. Лидер российского тенниса Даниил Медведев, отвечая на вопрос о позиции Винер, отметил, что каждый человек имеет право на своё мнение, но он сам может быть не согласен с ним. Он добавил, что если будет возможность, он с удовольствием отправится на Олимпиаду.

Поздняков высказал свою поддержку Винер и указал на сходство их взглядов. Однако он не согласился с обозначением "команда бомжей" для теннисистов, которые, по его словам, живут за рубежом и играют за себя. Он предложил использовать термин "команда иноагентов", ссылаясь на их отношение к политике своей страны.

"Не соглашусь с определением "команда бомжей" конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что "играют за себя", осуждают политику своей страны и СВО. Так что правильнее, с моей точки зрения, — "команда иноагентов", — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

Поздняков также подчеркнул, что он искренне уважает достижения теннисистов, но с гражданской и человеческой точек зрения их подход к ситуации отличается от его. Он завершил свое заявление, отметив, что российские и белорусские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх в Париже в индивидуальном нейтральном статусе и соблюдают строгие критерии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии здоровья Аллы Пугачёвой и поделился подробностями их отношений

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и рассказал о состоянии ее здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Россия утратила лидерство в космосе навсегда, уверены в США. Суждение сделано в том числе с аргументом на санкции
Прохор Шаляпин изменил завещание и убрал из него своих родственников по линии матери
НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Новая миссия НАТО будет завесой действующим военнослужащим альянса Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Солнечный зонд Parker нырнул прямо в бурлящую атмосферу Солнца, и вот что он там "увидел"
Эти цветы яркие и красивые, обильно цветут в течение всего лета и не требуют сложного ухода
Это растение цветёт всё лето: поразит разнообразными окрасками цветов
Это растение цветёт всё лето: поразит разнообразными окрасками цветов
Последние материалы
Cемь средств для глубокого увлажнения кожи
Как вырастить микрозелень дома
"ВСК" заплатит по ДТП с участием автобуса в Якутске
Как накопить большую сумму на мечту?
Ученые ответили, почему все любят кошек
Самарская область привлекла на 15% больше туристов на благодаря экотуризму
Косметолог Егорова: важно регулярно дезинфицировать инструменты для макияжа
RT: ученые из вузов РФ обучили ИИ выбирать защиту для глаз от лазерного излучения
Экс-вратарь "Спартака" Дасаев не считает, что Акинфеев — это вратарь мирового уровня
Водителям раскрыли, зачем у автоканистры 3 ручки и почему её конструкцию скрывали военные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников