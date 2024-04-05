Поздняков объяснил, почему считает российских теннисистов "командой иноагентов"

Глава ОКР Поздняков согласился с Винер по поводу российских теннисистов, назвав их "командой иноагентов"

1:36 Your browser does not support the audio element. Спорт

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился своим мнением в социальной сети Telegram по поводу обсуждения выступления теннисистов на Олимпиаде в статусе нейтральных спортсменов.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Поздняков поддержал мнение Ирины Винер, выразив свое несогласие с подходом теннисистов. Лидер российского тенниса Даниил Медведев, отвечая на вопрос о позиции Винер, отметил, что каждый человек имеет право на своё мнение, но он сам может быть не согласен с ним. Он добавил, что если будет возможность, он с удовольствием отправится на Олимпиаду.

Поздняков высказал свою поддержку Винер и указал на сходство их взглядов. Однако он не согласился с обозначением "команда бомжей" для теннисистов, которые, по его словам, живут за рубежом и играют за себя. Он предложил использовать термин "команда иноагентов", ссылаясь на их отношение к политике своей страны.

"Не соглашусь с определением "команда бомжей" конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что "играют за себя", осуждают политику своей страны и СВО. Так что правильнее, с моей точки зрения, — "команда иноагентов", — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

Поздняков также подчеркнул, что он искренне уважает достижения теннисистов, но с гражданской и человеческой точек зрения их подход к ситуации отличается от его. Он завершил свое заявление, отметив, что российские и белорусские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх в Париже в индивидуальном нейтральном статусе и соблюдают строгие критерии.