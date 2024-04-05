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Даниил Медведев заявил, что хотел бы поехать на Олимпиаду в Париж

Лучший теннисист РФ Медведев не согласен с мнением Винер, которая назвала "бомжами" нейтральных спортсменов

0:47
Спорт

Лучший теннисист России Даниил Медведев заявил, что хотел бы выступить на Олимпийских играх-2024. Его не смутили все ограничения Международного олимпийского комитета (МОК).

Лучший теннисист РФ Медведев не согласен с мнением Винер, которая назвала "бомжами" нейтральных спортсменов
Фото: flickr.com by Rob Keating from Canberra, Australia, Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Также спортсмен сказал, что не согласен с мнением главы федерации художественной гимнастики РФ Ирины Винер, назвавшей российских атлетов, которые отправятся на ОИ-2024 в нейтральном статусе, "бомжами".

"Если будет шанс сыграть на Олимпиаде, сделаю это с удовольствием. Буду стараться, бороться, побеждать, и для меня это будет очень важно", — сказал Медведев в беседе с обозревателем "СЭ".

Также он отметил, что имеет право быть не согласным с мнением Винер. По словам теннисиста, у всех свои причины думать так, а не иначе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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