Даниил Медведев заявил, что хотел бы поехать на Олимпиаду в Париж

Лучший теннисист России Даниил Медведев заявил, что хотел бы выступить на Олимпийских играх-2024. Его не смутили все ограничения Международного олимпийского комитета (МОК).
Также спортсмен сказал, что не согласен с мнением главы федерации художественной гимнастики РФ Ирины Винер, назвавшей российских атлетов, которые отправятся на ОИ-2024 в нейтральном статусе, "бомжами".
"Если будет шанс сыграть на Олимпиаде, сделаю это с удовольствием. Буду стараться, бороться, побеждать, и для меня это будет очень важно", — сказал Медведев в беседе с обозревателем "СЭ".
Также он отметил, что имеет право быть не согласным с мнением Винер. По словам теннисиста, у всех свои причины думать так, а не иначе.
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