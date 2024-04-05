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Нигматуллин рассказал, зачем он в Майами каждое утро приходил на океан

Футболист Нигматуллин признался, что жить в Майами "хорошо, но чертовски скучно"

1:36
Спорт

Известный бывший футболист и голкипер "Локомотива", "Вероны" и сборной России Руслан Нигматуллин поделился своими впечатлениями о жизни в Соединённых Штатах Америки.

Футболист Нигматуллин признался, что жить в Майами "хорошо, но чертовски скучно"
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

За последние три года он проживал в США и признался, что сильно скучает по оживленной обстановке Москвы. Руслан отметил, что, хотя Майами — очень хорошее место, ему иногда там очень скучно.

"Я же последние три года жил за океаном, и, честно говоря, так соскучился по тому, чтобы жизнь кипела так, как она кипит в Москве, поэтому посидел сейчас уже с ноября. В Майами хорошо, но, блин, чертовски скучно", — пожаловался Нигматуллин в эфире YouTube-канала "Это футбол, брат!".

В первый год пребывания в США Руслан развлекался тем, что много путешествовал и изучал новые места, но со временем его жизнь стала менее насыщенной. Нигматуллин, по его словам, от скуки каждое утро приходил в Майами на океан и проводил там по полдня, чтобы убить время.

Руслан Нигматуллин начал свою футбольную карьеру в клубе "КАМАЗ", а затем перешел в "Локомотив" и "Верону". В "Локомотиве" он стал чемпионом России, выиграл Кубок страны и неоднократно становился серебряным призером в Российской Премьер-лиге.

Карьера Нигматуллина завершилась в израильском клубе "Маккаби Ахи" в 2009 году. Он также играл за "Спартак", с которым дважды становился чемпионом России. Жизнь в Соединенных Штатах стала новым опытом для Руслана, однако он по-прежнему с теплотой вспоминает свои спортивные достижения и вклад, внесенный в футбол России.

Руслан Нигматуллин – жизнь после футбола. Подкаст MIPIF
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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