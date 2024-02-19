Нигматуллин сравнил стоимость жизни в Москве и Майами

Руслан Нигматуллин, известный бывший голкипер "Локомотива" и "Вероны", поделился своим мнением о разнице в стоимости жизни в Москве и Майами.
Спортсмен отметил, что затраты на проживание в Майами значительно выше по сравнению с Москвой.
Хотя заработок в этом американском штате также выше, но эти высокие доходы обычно достигаются при наличии хорошего образования. Люди, не обладающие высшим образованием, часто вынуждены заниматься физическим трудом, чтобы свести концы с концами — таковы выводы Нигматуллина.
"В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами ещё дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием. Без него люди чаще всего сводят концы с концами, занимаясь физическим трудом", — сказал Нигматуллин, которого цитирует "Чемпионат".
Нигматуллин начинал свою футбольную карьеру в клубе "КАМАЗ" и в 1998 году перешел в "Локомотив". В 2002 году он перебрался в "Верону". В составе "Локомотива" он стал чемпионом России, дважды победителем Кубка страны и трижды стал серебряным призером. "Маккаби Ахи" из Израиля стал последним клубом в его карьере. 11 ноября 2009 года он принял решение завершить свою профессиональную карьеру футболиста. Стоит отметить, что с 1995 по 1997 год он также выступал за "Спартак" и дважды становился чемпионом России.
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