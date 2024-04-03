Руслан Червяков назвал тренера "Торпедо" Олега Кононова современным и опытным специалистом

Футболист Червяков сказал, что Кононов современный и опытный тренер

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Руслан Червяков, полузащитник команды "Торпедо", рассказал, что главный тренер команды Олег Кононов - современный и опытный специалист. Футболист подчеркнул, что во время каждой тренировки игроки получают от тренера новые знания.

Фото: soccer.ru by Светлана Бекетова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Червяков сказал, что Кононов достаточно знамениты тренер, так как работал во многих знаменитых клубах и приводил их к победам. Футболист также сказал, что главными качествами Кононова являются спокойствие и уверенность.

Червяков поделился советом от тренера — "забивать голы". Футболист отметил, что этот совет был лучшим, но пока он не придерживается его.

Напомним вам, что Олег Кононов стал главным тренером команды в начале этого года. С ним был заключен контракт на 2,5 года.

Руслан Червяков играет за "Торпедо" с лета 2023 года. Он рассказал, что уже успел привыкнуть к Москве, так как часто бывал в этом городе. Он завел много друзей, в список которых вошли и сокомандники. Червяков поделился перспективами команды. Он считает, что "Торпедо" отличный клуб, и он должен выступать в премьер-лиге. Футболист заявил, что команда приложит для этого все усилия.