Волевая победа и равный счёт в серии. В Кубке Гагарина "Авангард" выиграл у "Локомотива" на его льду

"Авангард" в Ярославле победил "Локомотив" и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина

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В Ярославле в серии 1 / 4 финала Кубка Гагарина 28 марта сыграли местный "Локомотив" и "Авангард". В итоге победили гости 3:2.

Фото: hawk.ru by Дмитрий Лошкарёв is licensed under Пресс-служба ХК "Авангард"

До матча счёт в серии был 3:2 в пользу ярославцев. И в случае победы здесь они бы завершали раунд и уже выходили в полуфинал. Но…

В первом периоде у "Локомотива" забил гол "в раздевалку" Мартин Гернат благодаря пасам Берёзкина и Береглазова. Всего за одну секунду до сирены.

Во втором отрезке ярославцы повели уже 2:0. Здесь гол оформил на 23-й минуте Максим Шалунов.

Но радоваться фавориту было рано. Гости атаковали сами, варьировали выпады в зону соперника, в итоге Игорь Мартынов на 28-й минуте забил с передач Николая Прохоркина и Томаша Юрчо. А 2:2 стало после шайбы Семёна Чистякова и 3:2 — после гола Рида Буше в большинстве за секунду до сирены.

В итоге в третьем периоде омичи отстояли разницу в свою пользу в одну шайбу, и матч завершился 3:2. Счёт в серии стал 3:3.

"Хорошая игра в исполнении нашей команды. Думаю, с самого начала и до конца. Хороший первый период, без страха играли, много владели шайбой. Получили обидный гол в самом конце периода, а потом ещё небольшая ошибка случилась в зоне обороны в начале второго. Но никак это не повлияло на настрой ребят, поддержали друг друга на скамейке и с ещё большим рвением заиграли в атаке, забили классные голы. Здорово реализовали большинство, а в третьем периоде хорошо сыграли по счёту", — оценил встречу и. о. главного тренера "Авангарда" Сергей Звягин.

Теперь победитель серии выявится в Омске в седьмом матче этих команд 30 марта.

Во втором матче этого дня "Металлург" в Магнитогорске победил "Спартак" 5:3. Там счёт в серии стал 3:2 в пользу уральцев.

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