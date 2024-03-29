Тренер Унаи Эмери может в скором времени возглавить мюнхенскую "Баварию"

Главный тренер английского футбольного клуба "Астон Вилла" Унаи Эмери, который работал в "Спартаке", может стать в должность главного тренера мюнхенской "Баварии".
Его рассматривают руководители немецкого клуба в качестве потенциальной замены тренеру Томасу Тухелю. Он уйдет из гранда после текущего сезона. Причем его уход совсем не зависит от итогов чемпионата Германии и Лиги чемпионов.
Портал TZ пишет, что Унаи Эмери работал в "Спартаке" с июня по конец ноября в 2012 году. После ухода из российского клуба он тренировал "Севилью", "ПСЖ", "Арсенал" и "Вильярреал".
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".