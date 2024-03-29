Тренер Унаи Эмери может в скором времени возглавить мюнхенскую "Баварию"

Экс-тренер футбольного клуба "Спартак" может возглавить "Баварию"

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Главный тренер английского футбольного клуба "Астон Вилла" Унаи Эмери, который работал в "Спартаке", может стать в должность главного тренера мюнхенской "Баварии".

Фото: Елена Галабаева

Его рассматривают руководители немецкого клуба в качестве потенциальной замены тренеру Томасу Тухелю. Он уйдет из гранда после текущего сезона. Причем его уход совсем не зависит от итогов чемпионата Германии и Лиги чемпионов.

Портал TZ пишет, что Унаи Эмери работал в "Спартаке" с июня по конец ноября в 2012 году. После ухода из российского клуба он тренировал "Севилью", "ПСЖ", "Арсенал" и "Вильярреал".