Колобков назвал унизительными условия, которые ставит МОК перед россиянами: "Стоит много раз подумать"

Чемпион ОИ Колобков о заявлении Винер про ОИ-2024: МОК унижает российских спортсменов

Олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков поделился своим мнением о заявлении Ирины Винер, главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, относительно участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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В интервью газете "Спорт-Экспресс" Колобков отметил, что он больше согласен с позицией Ильгара Мамедова. Он выразил уважение к Ирине Винер и её праву высказать своё мнение, однако считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) предложил унизительные условия для российских спортсменов.

Колобков высказал обеспокоенность тем, что такие условия вызывают разобщённость в командах, федерациях и негативно сказываются на отношениях спортсменов.

Он считает, что замена лучших спортсменов другими на Олимпийских играх является неправильной практикой. Колобков также отметил, что принятие решения об участии в условиях, предложенных МОК, требует серьёзного обдумывания.

"Это неправильно, когда лучшие спортсмены не допускаются, вместо них едут другие. Мне кажется, что принимать решение об участии в Олимпийских играх в таких условиях не очень прилично и стоит много раз подумать. Но наши спортсмены — взрослые люди, пусть сами принимают решение", — сказал Колобков.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх-2024 в индивидуальном нейтральном статусе при выполнении определенных критериев. Однако участие в церемониях открытия и закрытия Игр было запрещено для этих спортсменов. Олимпийские игры-2024 состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.

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