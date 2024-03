Колобков назвал унизительными условия, которые ставит МОК перед россиянами: "Стоит много раз подумать"

Олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков поделился своим мнением о заявлении Ирины Винер, главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, относительно участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Maarit Honkatukia is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported