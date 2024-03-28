Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От страхования свадьбы до надгробий: уникальные страховые случаи
Картофельные котлеты с рыбными консервами и кукурузой: необычное, но очень вкусное сочетание
Ученые рассказали, почему кошка спит животом вверх
Праймер для макияжа: ключевое звено для идеального образа
Звезды "Русского Радио" принесли надежду и поддержку в трудные времена после теракта в Крокусе
Stavropol.Media: употребление воды по утрам поможет похудеть
Поливание цветов уксусом: исследование последствий
Джон Кирби допустил обсценные сравнения в отношении российских политиков
Климатические катастрофы во Франции: страховые выплаты превысили €6.5 млрд в прошлом году
Колобков назвал унизительными условия, которые ставит МОК перед россиянами: "Стоит много раз подумать"

Чемпион ОИ Колобков о заявлении Винер про ОИ-2024: МОК унижает российских спортсменов

Спорт

Олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков поделился своим мнением о заявлении Ирины Винер, главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, относительно участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

Чемпион ОИ Колобков о заявлении Винер про ОИ-2024: МОК унижает российских спортсменов
Фото: commons.wikimedia.org by Maarit Honkatukia is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В интервью газете "Спорт-Экспресс" Колобков отметил, что он больше согласен с позицией Ильгара Мамедова. Он выразил уважение к Ирине Винер и её праву высказать своё мнение, однако считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) предложил унизительные условия для российских спортсменов.

Колобков высказал обеспокоенность тем, что такие условия вызывают разобщённость в командах, федерациях и негативно сказываются на отношениях спортсменов.

Он считает, что замена лучших спортсменов другими на Олимпийских играх является неправильной практикой. Колобков также отметил, что принятие решения об участии в условиях, предложенных МОК, требует серьёзного обдумывания.

"Это неправильно, когда лучшие спортсмены не допускаются, вместо них едут другие. Мне кажется, что принимать решение об участии в Олимпийских играх в таких условиях не очень прилично и стоит много раз подумать. Но наши спортсмены — взрослые люди, пусть сами принимают решение", — сказал Колобков.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх-2024 в индивидуальном нейтральном статусе при выполнении определенных критериев. Однако участие в церемониях открытия и закрытия Игр было запрещено для этих спортсменов. Олимпийские игры-2024 состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.

Российские чемпионы отказались ехать на Олимпиаду в Париж 2024
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Капаклы отреагировал на беременность Мусульбес
Роман Капаклы из "Дом-2" отреагировал на беременность Мусульбес: страх
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова ВСУ смогут оборонять Харьков, только прикрываясь мирным населением Дмитрий Плотников "Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все Любовь Степушова
Невероятно красивая и многоцветная: рассказываем рекомендации по выращиванию герани
Пару минут в день хватит: стало известно, чем так полезна планка
В Таджикистане исчезла вся семья террориста: близкие обвиняемого пропали после визита "людей в официальной одежде"
В Таджикистане исчезла вся семья террориста: близкие обвиняемого пропали после визита "людей в официальной одежде"
Последние материалы
Бывший разведчик армии США Тони Шаффер заявил, что в США обдумывают политический переворот на Украине
Банановый хлеб: рецепт десерта к завтраку
Куда поставить фиалку в доме
Пять привычек долгожителей, которые полезно перенять нам всем
В ГИБДД разъяснили, почему инспектор не обязан показывать водителю видеозапись нарушения
Юрий Бутусов заявил, что президент Украины соврал об обеспечении армии
Кристен Стюарт назвала "чёртовым кошмаром" возможные съёмки в фильме Marvel
Ветеринары высказались о необходимости носить ошейник котам
В Европе составили план подготовки госслужащих Киева к "европейскому будущему"
Как можно экономить на покупке лекарств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников