Колобков признался, что не понимает, на каком основании россиян отстраняют от участия в ОИ

Олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта РФ Павел Колобков высказался о формулировках, предложенных Международным олимпийским комитетом (МОК), и их влиянии на российских спортсменов, желающих отобраться для участия в Олимпиаде-2024.
Экс-министр отметил, что они вызывают недоверие и вызывают вопросы относительно причин и ограничений, применяемых к российским спортсменам. Колобков считает, что такие меры дискриминации приводят к возникновению разногласий в командах и федерациях.
"Во-первых, на каких основаниях они нас отстраняют? Во-вторых, на чем основываются ограничения на участие без флага и гимна? В-третьих, на каком основании МОК делит спортсменов на тех, кого допускает и кого не допускает? Все это полная дискриминация наших спортсменов", — сказал Колобков в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Чемпион ОИ признался, что не понимает, почему россиян заставляют участвовать в таком "унизительном процессе", как нынешний отбор на Олимпиаду-2024.
Политик также отметил, что правила в отношении российских спортсменов изменяются на ходу и лишены всякого спортивного принципа.
Колобков уверен, что российские спортсмены должны внимательно изучить формулировки МОК и самостоятельно рассмотреть свои возможности и решить, как действовать. Он выразил уверенность в зрелости и интеллекте российских олимпийцев для принятия верного решения.
Артист не желает говорить об уехавших артистах.