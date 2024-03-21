Колобков признался, что не понимает, на каком основании россиян отстраняют от участия в ОИ

Экс-министр спорта РФ Колобков не понимает, почему российские атлеты должны быть участниками унизительного отбора на ОИ-2024

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта РФ Павел Колобков высказался о формулировках, предложенных Международным олимпийским комитетом (МОК), и их влиянии на российских спортсменов, желающих отобраться для участия в Олимпиаде-2024.

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Экс-министр отметил, что они вызывают недоверие и вызывают вопросы относительно причин и ограничений, применяемых к российским спортсменам. Колобков считает, что такие меры дискриминации приводят к возникновению разногласий в командах и федерациях.

"Во-первых, на каких основаниях они нас отстраняют? Во-вторых, на чем основываются ограничения на участие без флага и гимна? В-третьих, на каком основании МОК делит спортсменов на тех, кого допускает и кого не допускает? Все это полная дискриминация наших спортсменов", — сказал Колобков в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Чемпион ОИ признался, что не понимает, почему россиян заставляют участвовать в таком "унизительном процессе", как нынешний отбор на Олимпиаду-2024.

Политик также отметил, что правила в отношении российских спортсменов изменяются на ходу и лишены всякого спортивного принципа.

Колобков уверен, что российские спортсмены должны внимательно изучить формулировки МОК и самостоятельно рассмотреть свои возможности и решить, как действовать. Он выразил уверенность в зрелости и интеллекте российских олимпийцев для принятия верного решения.

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