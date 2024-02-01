Экс-министр спорта РФ Колобков выразил негодование по поводу итогов по делу Валиевой

Экс-министр спорта РФ Колобков считает решение CAS по делу Валиевой слишком жёстким и кровожадным

1:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Павел Колобков, бывший министр спорта России, выразил своё негодование по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинг-делу фигуристки Камилы Валиевой, которое, по его словам, является "кровожадным".

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CAS официально дисквалифицировал Валиеву на 4 года, а также аннулировал её результаты с 25 декабря 2021 года.

Колобков считает, что решение CAS является чрезмерно жёстким и не учитывает никаких смягчающих обстоятельств.

"Считаю, что решение по Валиевой является чрезмерно жестким, даже кровожадным. Суд вообще не учел никаких смягчающих обстоятельств. Во-первых, она несовершеннолетний спортсмен, во-вторых, применять какие-либо препараты в этом виде спорта вообще не имеет смысла", — сказал Колобков в беседе с RT.

Также бывший министр высказал своё недовольство по поводу того, что результаты были обнародованы только после Олимпийских игр, хотя обычно подобные вещи делаются гораздо раньше.

После дисквалификации Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) итоги командного турнира на Олимпиаде-2022 были пересмотрены, а сборная России опустилась с первого места на третье.

Олимпийский комитет России (ОКР) заявил, что собирается обжаловать это решение и подать апелляцию в CAS. Колобков сообщил, что поддерживает решение ОКР обжаловать решение ISU. Он считает, что необходимо судиться и информировать людей о том, чем сейчас стал мировой спорт и связанные с ним процессы.