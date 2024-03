Тарасова рассказала, что думает по поводу возможного решения Туктамышевой возобновить карьеру

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила свою поддержку решению Елизаветы Туктамышевой о возобновлении профессиональной карьеры, если фигуристка его примет.

