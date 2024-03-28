Тарасова рассказала, что думает по поводу возможного решения Туктамышевой возобновить карьеру

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила свою поддержку решению Елизаветы Туктамышевой о возобновлении профессиональной карьеры, если фигуристка его примет.
В интервью Legalbet Тарасова заявила, что будет рада видеть Туктамышеву на льду.
Тренер также отметила, что несмотря на свои 27 лет, спортсменка уже доказала свою конкурентоспособность перед паузой в карьере, не боясь подрастающего поколения юных фигуристок.
"Если Туктамышева говорит, что думает над возобновлением профессиональной карьеры, то я буду этому рада. Может ли Туктамышева в свои 27 лет конкурировать с куда более молодыми спортсменками? Она до паузы в карьере спокойно это делала", — сказала Тарасова.
Елизавета Туктамышева объявила о приостановке своей профессиональной карьеры в ходе сезона 2023/24. Она сумела одержать победу на четвертом этапе Гран-при России в Москве и шестом этапе в Перми в предыдущем сезоне. На чемпионате России 2022 года Туктамышева завоевала бронзовую медаль, набрав 241,72 балла. Впоследствии, после дисквалификации Камилы Валиевой, она поднялась на второе место среди одиночниц.
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