Татьяна Тарасова прокомментировала победу на чемпионате мира фигуристки Деанны Стеллато-Дудек

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на победу в чемпионате мира 40-летней спортсменки из Канады Деанны Стеллато-Дудек.
Она сказала, что выступает против возрастных ограничений в соревнованиях.
"Я против того, чтобы ставили возрастные ограничения. Лучшие люди должны и в 40 лет побеждать. Какое вы имеете право судить их?” — приводят слова тренера СССР РИА Новости.
Тарасова напомнила, что среди российских спортсменов в возрасте побеждали фигуристы Белоусова и Протопопов.
Напомним, что золотую медаль на Чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале взяли Деанна Стеллато-Дудек (40 лет) и ее партнер Максим Дешам (32 года).
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