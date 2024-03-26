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Татьяна Тарасова прокомментировала победу на чемпионате мира фигуристки Деанны Стеллато-Дудек

Тарасова о победе на Чемпионате мира 40-летней фигуристки сказала: лучшие люди должны и в 40 лет выигрывать

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Спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на победу в чемпионате мира 40-летней спортсменки из Канады Деанны Стеллато-Дудек.

Тарасова о победе на Чемпионате мира 40-летней фигуристки сказала: лучшие люди должны и в 40 лет выигрывать
Фото: Self-photographed by Sandro Halank, Wikimedia Commons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Она сказала, что выступает против возрастных ограничений в соревнованиях.

"Я против того, чтобы ставили возрастные ограничения. Лучшие люди должны и в 40 лет побеждать. Какое вы имеете право судить их?” — приводят слова тренера СССР РИА Новости.

Тарасова напомнила, что среди российских спортсменов в возрасте побеждали фигуристы Белоусова и Протопопов.

Напомним, что золотую медаль на Чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале взяли Деанна Стеллато-Дудек (40 лет) и ее партнер Максим Дешам (32 года).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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