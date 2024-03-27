Ведущие лучники России решили не ехать на Олимпийские игры-2024 в Париж

Глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев сообщил, что наши лучники отказались ехать на Олимпиаду-2024, которая летом пройдет в Париже.
Причем, по его словам, исполком федерации согласовал участие наших спортсменов в нейтральном статусе.
"Лучники решили не участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной — нет, тем более, что у нас многие представляют ЦСКА и "Динамо", — приводит ТАСС слова Ешеева.
Добавим, что в Международном олимпийском комитете считают, что на ОИ-2024 в Париже выступят порядка 40 российских спортсменов.
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