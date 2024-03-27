Ведущие лучники России решили не ехать на Олимпийские игры-2024 в Париж

Лучники из России отказались участвовать в Олимпиаде-2024 во Франции

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Глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев сообщил, что наши лучники отказались ехать на Олимпиаду-2024, которая летом пройдет в Париже.

Фото: спорт, Олимпийские игры, олимпиада by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Причем, по его словам, исполком федерации согласовал участие наших спортсменов в нейтральном статусе.

"Лучники решили не участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной — нет, тем более, что у нас многие представляют ЦСКА и "Динамо", — приводит ТАСС слова Ешеева.

Добавим, что в Международном олимпийском комитете считают, что на ОИ-2024 в Париже выступят порядка 40 российских спортсменов.