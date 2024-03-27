Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась по поводу тех российских спортсменов, которые отправятся на Олимпийские игры-2024 в Париж. Она назвала их "командой бомжей".
Выступление в нейтральном статусе Винер считает унижением.
"В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду, — пишут РИА Новости, ссылаясь на слова Винер.
Она напомнила, что свое мнение по поводу выступления в нейтральном статусе озвучила еще в Перми на совете президента.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.