Винер считает, что россияне, которые отправятся на Олимпиаду в Париж — "команда бомжей"

Ирина Винер назвала "командой бомжей" российских спортсменов, которые примут участие в ОИ-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась по поводу тех российских спортсменов, которые отправятся на Олимпийские игры-2024 в Париж. Она назвала их "командой бомжей".

Фото: mbk.appapi. xyz

Выступление в нейтральном статусе Винер считает унижением.

"В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду, — пишут РИА Новости, ссылаясь на слова Винер.

Она напомнила, что свое мнение по поводу выступления в нейтральном статусе озвучила еще в Перми на совете президента.