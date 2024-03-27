Обозреватель Григорий Телингатер считает, что решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже — личное дело атлетов

Обозреватель Телингатер: запрещать поездку на Олимпийские Игры недопустимо

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Обозреватель championat. com Григорий Телингатер в интервью Pravda. Ru заступился за российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские Игры-2024 в нейтральном статусе.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Президент Всероссийской академии художественной гимнастики Ирина Винер назвала принявших такое решение атлетов "командой бомжей".

С таким утверждением эксперт категорически не согласен и поясняет почему.

"Нужно, чтобы решали сами спортсмены, и если кто-то из них хочет ехать, то ему нельзя запрещать. Высказывание её, весьма заслуженного деятеля в нашем спорте, не знаю, чем обусловлено, возможно, желанием сделать политическую карьеру. С точки зрения спортсменов, запрещать им поездку на турнир, ради которого они всю жизнь занимаются спортом, мне кажется, несправедливо, недопустимо, и мне просто печально и грустно, что она придерживается такого мнения. Насколько я вижу, насколько я общаюсь с разными спортсменами, такого мнения придерживается меньшинство людей", — считает обозреватель.

Олимпиада — главные старты в карьере спортсменов, пропускать такие состязания означает сделать шаг назад на пути к вершине, говорит Телингатер.

"Само собой это сказывается на карьере спортсмена. Это главный турнир практически во всех видах спорта. Это влияет на его мотивацию развиваться. Это пример для других — идти в спорт/не идти, заниматься/не заниматься. Поскольку если кого-то не пустили, то и зачем мне тогда идти?" — приводит свои доводы собеседник Pravda. Ru.

А если человек приезжает на Олимпиаду, да ещё чего-то добивается, попадает в медали, то он своим примером показывает, чего можно добиться, и мотивирует более юное поколение развиваться в том спорте, о котором идёт речь, подытожил обозреватель.