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Депутат ГД Дмитрий Свищев высказался об ограничениях МОК для российских спортсменов, которые примут участие в ОИ-2024

Депутат Свищев: наши ребята должны участвовать во всех соревнованиях ОИ-2024 без ограничений

0:53
Спорт

Международный Олимпийский комитет совершил стратегическую ошибку в 2022 году, когда попал под давление русофобской компании и стал двигаться в этом направлении. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев, комментируя введение ограничений на Олимпийских играх в Париже для российских спортсменов.

Депутат Свищев: наши ребята должны участвовать во всех соревнованиях ОИ-2024 без ограничений
Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По его словам, МОК допускает наших спортсменов, но не выдерживает давления со стороны других государств.

"Я призываю, чтобы ОКР и МОК продолжили общаться. Пусть спортивные начальники сядут за стол переговоров, заставят МОК принять справедливое решение, допустить россиян с флагом. Наши ребята должны участвовать во всех соревнованиях без ограничений", — сказал депутат журналистам "СЭ".

Напомним, что ОИ-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа во французской столице.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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