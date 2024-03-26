Названы десять способов, которые помогут сжечь больше калорий во время ходьбы

Как сжигать больше калорий при ходьбе: десять работающих способов

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Существуют проверенные способы, которые помогут сжигать больше калорий при ходьбе. Сайт marathonec.ru предложил десять работающих способов для увеличения энергоэффективности ходьбы.

Фото: unsplash.com by Biel Morro bielmb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Выбирайте сложные маршруты с препятствиями, такими как неровная поверхность, перепады высот и подъёмы. Это заставит мышцы работать более интенсивно. Старайтесь менять поверхность под ногами, поочерёдно предпочитая песок, снег или камни, что заставит мышцы адаптироваться к различным углам движения. Старайтесь чередовать скорости ходьбы, создавая интервалы между интенсивными и медленными участками. Увеличьте интенсивность ходьбы, ускоряя темп и добавляя больше движений рук. Можно использовать дополнительные нагрузки, такие как рюкзак, скандинавские палки или утяжелители для рук и ног. Сочетайте ходьбу с физическими упражнениями, например, махами руками, подъёмом коленей или приседаниями. Легко одевайтесь на время ходьбы, старайтесь надевать меньше слоёв одежды, чтобы двигаться интенсивнее и тем самым активнее согреваться и заодно терять калории. Включайте в ходьбу передвижение по лестницам и в горку, что вызывает усиленную работу мышц и повышенный расход калорий. Увеличивайте продолжительность ходьбы, чтобы тратить больше калорий. Многочасовые прогулки могут быть не только полезными, но и интересными, если попробовать маршруты хайкинга или треккинга. Иногда можно чередовать ходьбу с лёгким бегом, что помогает повысить интенсивность тренировки и сжигание калорий.

Однако перед началом новой программы тренировок всегда рекомендуется получить консультацию у специалиста, чтобы адаптировать ее к своим потребностям и возможностям.

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