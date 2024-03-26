Александр Мостовой сказал, что Антон Зиньковский должен взять на себя роль лидера в команде вместо Промеса

Мостовой заявил, что Антон Зиньковский должен заменить Промеса в команде

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Александр Мостовой, который раньше играл за московскую футбольную команду "Спартак" заявил, что Антон Зиньковский, полузащитник команды, сможет быть лидером команды на следующих матчах сезона, вместо Квинси Промеса.

Фото: spartak.com

Мостовой сказал, что Промеса в этом сезоне команде ждать уже не стоит. Он отметил, что теперь много ответственности ложится на Зиньковского, который должен стать заменой Промеса. Ему надо больше работать и выйти на новый уровень, а также принять лидерство в атаке.

Напомним, что в марте Квинси Промес был арестован в Дубае по запросу из Нидерландов. Его обвинили в контрабанде наркотических веществ и в вооруженном нападении.