Шамиль Тарпищев назвал трёх единственных конкурентов Даниила Медведева

Глава ФТР Тарпищев уверен, что Медведев "не проваливается" на корте

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал серию поражений российского теннисиста Даниила Медведева в последних финалах турниров и поделился своим мнением о том, как это может повлиять на его психологическое состояние.

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Тарпищев отметил, что у Медведева существуют только три соперника, которые являются для россиянина действительно "неудобными" соперниками.

Согласно словам Тарпищева, Медведев, уже имеющий опыт, выигравший турнир Большого шлема, сталкивается с разными соперниками, некоторые из которых являются для него такими, с которыми играть неудобно.

Он идентифицировал Янника Синнера и Карлоса Алькараса как двух соперников, которые представляют вызов для Медведева. Он также отметил, что Новака Джоковича, который хотя и является главной ракеткой мира, нельзя считать неудобным соперником, так как он играет многогранно и имеет богатый багаж навыков.

"Получается, что Медведев не проваливается. Даня проигрывает только тем, кто действительно несколько отличается от остальных игроков топ-10. В принципе, у Медведева только три конкурента: Синнер, Алькарас и Джокович", — сказал Тарпищев, которого цитирует Sport24.

Медведев потерпел поражения в пяти финалах соревнований подряд, три из которых были от Синнера, ещё по одному — от Джоковича и Алькараса.