Теннисист Даниил Медведев рассказал о том, какие приоритеты он поставил себе на этот сезон

Даниил Медведев поделился планами на сезон

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Даниил Медведев, который занимает четвертое место в рейтинге теннисистов мира, поделился своими планами на сезон. Он заявил, что собирается приложить все свои силы на то, чтобы одержать победу на турнирах "Большого шлема" и на Олимпийских Играх.

Фото: wikimedia.org by Dacoucou is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Медведев сказал, что хочет быть постоянным. Он планирует добиться больших успехов, играя в турнирах "Мастеров", чего не делал с прошлого года. В планах теннисиста только побеждать в тех соревнованиях, где он будет участвовать, прилагать для этого все силы. А цели, как он сам говорит, большие. Медведев хочет соревноваться в "Большой шлеме", на Играх и победить.

Напомним, что Медведев недавно выиграл седьмую ракетку мира Хольгера Руне в четвертьфинале турнира "Мастеров".