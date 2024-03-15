Теннисист Даниил Медведев рассказал о том, какие приоритеты он поставил себе на этот сезон

Даниил Медведев, который занимает четвертое место в рейтинге теннисистов мира, поделился своими планами на сезон. Он заявил, что собирается приложить все свои силы на то, чтобы одержать победу на турнирах "Большого шлема" и на Олимпийских Играх.
Медведев сказал, что хочет быть постоянным. Он планирует добиться больших успехов, играя в турнирах "Мастеров", чего не делал с прошлого года. В планах теннисиста только побеждать в тех соревнованиях, где он будет участвовать, прилагать для этого все силы. А цели, как он сам говорит, большие. Медведев хочет соревноваться в "Большой шлеме", на Играх и победить.
Напомним, что Медведев недавно выиграл седьмую ракетку мира Хольгера Руне в четвертьфинале турнира "Мастеров".
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