Четыре момента, которые стоит учесть, если вы собираетесь бегать в дождь и ветер

Ультрамарафонец рассказал об особенностях беговой тренировки в ветреную и дождливую погоду

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Бег в дождливую и ветреную погоду представляет свои особенности и требует определённых подготовительных моментов. О них рассказал ультрамарафонец и кандидат медицинских наук Александр Элконин в разговоре со "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вот несколько ключевых советов, которые стоит учитывать:

Избегайте переохлаждения. Даже при положительных температурах дождь и сильный ветер могут вызвать значительное переохлаждение организма. Поддерживайте постоянную физическую активность для выработки тепла. Двигайтесь. Важно не задерживаться на открытой местности под воздействием сильного ветра. Постарайтесь постоянно находиться в движении, чтобы сохранить тепло в организме. Выбирайте правильную экипировку. Наденьте мембранную куртку, которая защитит от влаги и ветра снаружи, но при этом будет пропускать испарения изнутри. Также уделите внимание толстой подошве кроссовок для лучшей защиты и комфорта. Не забудьте про ноги. Подберите пару качественных носков, которые помогут сохранить тепло и защитят ваши стопы от влаги и холода.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете комфортно и безопасно заниматься бегом даже в самую непогоду.

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