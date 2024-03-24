Четыре момента, которые стоит учесть, если вы собираетесь бегать в дождь и ветер

Бег в дождливую и ветреную погоду представляет свои особенности и требует определённых подготовительных моментов. О них рассказал ультрамарафонец и кандидат медицинских наук Александр Элконин в разговоре со "Спорт-Экспресс".
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Вот несколько ключевых советов, которые стоит учитывать:
Избегайте переохлаждения. Даже при положительных температурах дождь и сильный ветер могут вызвать значительное переохлаждение организма. Поддерживайте постоянную физическую активность для выработки тепла.
Двигайтесь. Важно не задерживаться на открытой местности под воздействием сильного ветра. Постарайтесь постоянно находиться в движении, чтобы сохранить тепло в организме.
Выбирайте правильную экипировку. Наденьте мембранную куртку, которая защитит от влаги и ветра снаружи, но при этом будет пропускать испарения изнутри. Также уделите внимание толстой подошве кроссовок для лучшей защиты и комфорта.
Не забудьте про ноги. Подберите пару качественных носков, которые помогут сохранить тепло и защитят ваши стопы от влаги и холода.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете комфортно и безопасно заниматься бегом даже в самую непогоду.
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БЕГ В ДОЖДЬ И ВЕТЕР - КАЙФ ИЛИ НЕНАВИСТЬ?! ЧТО НАДЕТЬ?
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