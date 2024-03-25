Cтойка на руках: как выполнить это сложное упражнение и даже начать на них ходить

Фитнес-тренер Надежда Ахметова поделились информацией о том, что нужно делать, чтобы научиться ходить на руках.
"Сперва нужно укрепить мышцы. Речь идёт о плечевом поясе, прессе и коре, мускулах спины", — сказала тренер.
Для стойки на руках важно, чтобы мышцы верха тела были сильными, но ноги тоже стоит качать. Ведь все мышцы должны развиваться пропорционально.
Ахметова посоветовала добавить в тренировочный план прогрессивную нагрузку. Это значит, что нужно постепенно увеличивать вес и сложность упражнений. Так мышцы будут укрепятся и расти быстрее. Еще для стойки на руках нужно уметь держать баланс.
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