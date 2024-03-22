Эмир Кустурица сказал, что судья хуже всех исполнил свою роль на матче сборных России и Сербии

Кустурица заявил, что судья плохо сыграл свою роль на матче России и Сербии

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Эмир Кустурица, кинорежиссер из Сербии, присутствовал на футбольном матче между сборными России и Республики. Он оценил игру и заявил, что судья хуже всех исполнял свою роль.

Фото: mc.rs by Medija centar Beograd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Сербии состоялась в четверг в Москве. Российские спортсмены победили со счетом 4:0. Арда Кардешлер был главным судьей на игре.

Кустурица сказал, что арбитр не был хорошим "актером" так же как и Сербия показала не очень хороший результат. Но кинорежиссер похвалил российскую сборную, в особенности игроков: Александра Митровича, Сергея Савича и Филипа Костича.

Кустурица сказал, что сербская сборная не пыталась выложиться изо всех сил, так как это не была игра в лиге или чемпионате, и спортсмены боялись получить травму. Кинорежиссер также указал на то, что после удаления одного из сербских игроков, Милана Гайича, сборной было тяжело противостоять одиннадцати футболистам из России. Он сказал, что без удаления матч прошел бы куда лучше.