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Шесть советов тем, кто хочет сесть на шпагат за минимально возможное время

Как сесть на шпагат за короткое время: шесть рекомендаций спортивных специалистов

1:51
Спорт

Важно понять, что время, необходимое для освоения шпагата, зависит от множества факторов, таких как возраст и физическая подготовка. Быстрый результат не всегда является безопасным, поэтому не следует спешить и выставлять себе слишком короткие сроки, напоминает Sport24.

Как сесть на шпагат за короткое время: шесть рекомендаций спортивных специалистов
Фото: commons.wikimedia.org by lululemon athletica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Главная формула успеха заключается в регулярности и постепенности. Ежедневные, но небольшие тренировки будут гораздо эффективнее, чем редкие и интенсивные сессии.

Начинайте с 10-15 минут тренировки и постепенно увеличивайте время до 40-50 минут. Существует несколько рекомендаций, которые помогут вам освоить шпагат:

  1. Проводите разминку. Перед тренировкой разогрейте связки и суставы, выполнив простые упражнения, например, прыжки на скакалке или бег на месте.
  2. Тренируйтесь регулярно. Выделите каждый день по 15-20 минут на тренировку или тренируйтесь через день, но сессии должны быть продолжительностью от 40 до 50 минут.
  3. Выберите удобную одежду. Носите спортивную одежду, которая не сковывает движения и обеспечивает комфорт во время тренировки.
  4. Дышите правильно. Не задерживайте дыхание и дышите спокойно и глубоко во время выполнения упражнений.
  5. Удерживайте позу. Важно держаться в каждой позе растяжки на 30 секунд. Помните, что каждый организм уникален. Не сравнивайте себя с другими и сосредотачивайтесь на своем личном прогрессе. Терпение и регулярность — ключевые составляющие успеха.
  6. Выполняйте все движения плавно. Тянущие ощущения неизбежны при попытках сесть на шпагат, однако сильного дискомфорта тоже быть не должно. Если вам больно, не растягивайте связки так сильно, уменьшите усилия.
35-минут тренировки | Как сесть на шпагат в домашних условиях. Онлайн фитнес студия
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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