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Сесть на шпагат за 10 дней тренировок - это возможно

2:39
Спорт

Для успешного освоения шпагата за короткий срок необходимо выполнять упражнения регулярно и с полной преданностью. Вам понадобится легкая одежда из натуральной ткани для тренировок, коврик, а также настойчивость и целеустремленность, сообщает "Физкультпривет".

Сесть на шпагат за 10 дней тренировок - это возможно
Фото: flickr. com by Rick McCharles is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Начните с разминки, чтобы подготовить мышцы. Примеры подходящих упражнений включают прыжки, бег на месте, махи руками и ногами, или интенсивную ходьбу в течение 10-12 минут. Затем переходите к упражнениям на растяжку.

  1. Сядьте на пол (на коврик) и вытяните ноги. Постарайтесь дотянуться пальцами рук до пальцев ног, удерживая спину прямой. Задержитесь на 20-30 секунд, делая выдох. Повторите 10-15 раз, следя за правильным положением спины.
  2. Продолжайте с упражнениями на растяжку, меняя положение ног. Выполняйте движения, направленные на достижение прямого угла между ногами. Помните о прямой спине.
  3. В положении лежа поднимите ноги под прямым углом к туловищу, разведите их в стороны и удерживайте в этом положении на 1 минуту. Повторяйте упражнение 10 раз, чередуя с короткими перерывами.
  4. Встаньте и поднимайте ноги вперед на 90°. Сначала делайте махи ногой по 15-20 раз, затем удерживайте ногу вверху на 20-30 секунд. Увеличивайте количество повторений по своему усмотрению.
  5. Станьте и выполняйте выпады вперед, размахивая в стороны. Ощущайте растяжение мышц в течение 20-30 секунд. Повторяйте упражнение в течение 6-8 минут.
  6. В положении стоя поднимите ногу, согнутую в колене, прижмите ее к груди, затем отведите в сторону. Растягивайте мышцы, меняя ноги.
  7. Стоя на одной ноге, закиньте другую на поддерживающую поверхность и делайте движения телом в сторону ноги. Повторите 10-15 раз, затем поменяйте ногу.

Важно помнить, что упражнения нужно выполнять медленно и плавно, избегая резких движений. Не перегружайте себя, соблюдайте меру, иначе можно получить травмы. Учтите, что начальные дни могут сопровождаться мышечной болью, но при регулярном выполнении комплекса болевые ощущения уменьшатся. Сочетайте упражнения с позитивной музыкой и регулярно повторяйте их, чтобы успешно достичь своей цели – садиться на шпагат.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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