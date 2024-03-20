Тренажеры в спортзале, которые смогут помочь вам прокачать ноги и ягодичные мышцы

Тренажеры, которые помогут при тренировке на нижнюю часть тела

2:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

На самом деле существует большое многообразие тренажеров, которые помогут прокачать мышцы ног. Причем некоторые из них достаточно универсальны — подходят и для ног и для рук и вообще, для всего тела (гантели, штанга и прочее). Вот некоторые из тренажеров, которые вы можете встретить в своем спортзале:

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Сгибание ног: нацелено на подколенные сухожилия.

Тренажер Смита: нацелен на квадрицепсы и подколенные сухожилия.

Подъем икр: нацелен на икроножные мышцы.

Итак, как же ими пользоваться?

Сгибание ног.

В тренажерном зале есть два типа тренажеров для ног — сидячие или лежачие.

Если вы используете тренажер для скручивания ног сидя, положите ноги поверх подушки для скручивания ног.

Если вы используете тренажер для скручивания ног лежа, расположите ноги под подушечкой для скручивания ног.

Задействуйте основные мышцы и подколенные сухожилия и направьте вес тела к полу (тренажер для сидения) или к задней части тела (тренажер для лежания).

В верхней части упражнения на секунду сожмите подколенные сухожилия, прежде чем вернуть вес в исходное положение.

Убедитесь, что вы контролируете отрицательную нагрузку, чтобы полностью сжечь подколенные сухожилия.

Тренажер Смита.

Расположите прилагаемую штангу на уровне плеч. Добавьте пластины с обеих сторон.

Положите штангу на плечи за головой.

Отталкивайтесь пятками и поднимите штангу, чтобы разблокировать ее.

Для устойчивости задействуйте мышцы кора и опустите тело, чтобы перейти в положение приседания.

При движении назад вверх отталкивайтесь пятками. Важно держать спину прямой и устойчивой, чтобы избежать травм.

Подъем икр.

Отрегулируйте подплечник так, чтобы, если вы подставите под него плечи, пятки уже были согнуты по направлению к полу.

Установите вес, который вы можете поднять, и положите наплечник на плечи.

Пальцы ног должны находиться на платформе, а пятки — свисать наружу.

Поднимите вес, упираясь пальцами ног в платформу, и задействуйте икры.

Задержитесь в верхней точке движения и сожмите икры.

Медленно опускайте вес так, чтобы пятки касались пола, прежде чем выполнять следующее повторение.