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Тренажеры в спортзале, которые смогут помочь вам прокачать ноги и ягодичные мышцы

Тренажеры, которые помогут при тренировке на нижнюю часть тела

2:19
Спорт

На самом деле существует большое многообразие тренажеров, которые помогут прокачать мышцы ног. Причем некоторые из них достаточно универсальны — подходят и для ног и для рук и вообще, для всего тела (гантели, штанга и прочее). Вот некоторые из тренажеров, которые вы можете встретить в своем спортзале:

Тренажеры, которые помогут при тренировке на нижнюю часть тела
Фото: wikimedia.org by Biso is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
  • Сгибание ног: нацелено на подколенные сухожилия.
  • Тренажер Смита: нацелен на квадрицепсы и подколенные сухожилия.
  • Подъем икр: нацелен на икроножные мышцы.

Итак, как же ими пользоваться?

Сгибание ног.

  • В тренажерном зале есть два типа тренажеров для ног — сидячие или лежачие.
  • Если вы используете тренажер для скручивания ног сидя, положите ноги поверх подушки для скручивания ног.
  • Если вы используете тренажер для скручивания ног лежа, расположите ноги под подушечкой для скручивания ног.
  • Задействуйте основные мышцы и подколенные сухожилия и направьте вес тела к полу (тренажер для сидения) или к задней части тела (тренажер для лежания).
  • В верхней части упражнения на секунду сожмите подколенные сухожилия, прежде чем вернуть вес в исходное положение.
  • Убедитесь, что вы контролируете отрицательную нагрузку, чтобы полностью сжечь подколенные сухожилия.

Тренажер Смита.

  • Расположите прилагаемую штангу на уровне плеч. Добавьте пластины с обеих сторон.
  • Положите штангу на плечи за головой.
  • Отталкивайтесь пятками и поднимите штангу, чтобы разблокировать ее.
  • Для устойчивости задействуйте мышцы кора и опустите тело, чтобы перейти в положение приседания.
  • При движении назад вверх отталкивайтесь пятками. Важно держать спину прямой и устойчивой, чтобы избежать травм.

Подъем икр.

  • Отрегулируйте подплечник так, чтобы, если вы подставите под него плечи, пятки уже были согнуты по направлению к полу.
  • Установите вес, который вы можете поднять, и положите наплечник на плечи.
  • Пальцы ног должны находиться на платформе, а пятки — свисать наружу.
  • Поднимите вес, упираясь пальцами ног в платформу, и задействуйте икры.
  • Задержитесь в верхней точке движения и сожмите икры.
  • Медленно опускайте вес так, чтобы пятки касались пола, прежде чем выполнять следующее повторение.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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