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Шамиль Тарпищев раскрыл причину, по которой Новак Джокович не сможет посетить матч по футболу между сборными России и Сербии

Тарпищев объяснил, почему Джокович не посетит матч по футболу России и Сербии

0:53
Спорт

Шамиль Тарпищев, который занимает пост президента Федерации тенниса в России, сообщил, что Новак Джокович не сможет присутствовать на матче по футболу между российской и сербской сборными. Он объясняет это тем, что теннисисту сейчас необходимо присутствовать в Америке, так как там проходит серия турниров.

Тарпищев объяснил, почему Джокович не посетит матч по футболу России и Сербии
Фото: flickr.com by Carine06 from UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Напомним, что 14 марта сообщалось о том, что Джокович не будет играть на турнире АТР в городе Майами. Но даже несмотря на это, американская серия продолжается, а значит, теннисист не может покинуть США.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии пройдет в Москве 21 марта. Тарпищев заявлял о том, что оправил приглашение Новаку Джоковичу, чтобы тот посетил эту игру. Однако в феврале сообщили, что первая ракетка мира не смогла ответить согласием на это предложение.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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