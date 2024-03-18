Шамиль Тарпищев раскрыл причину, по которой Новак Джокович не сможет посетить матч по футболу между сборными России и Сербии

Шамиль Тарпищев, который занимает пост президента Федерации тенниса в России, сообщил, что Новак Джокович не сможет присутствовать на матче по футболу между российской и сербской сборными. Он объясняет это тем, что теннисисту сейчас необходимо присутствовать в Америке, так как там проходит серия турниров.
Напомним, что 14 марта сообщалось о том, что Джокович не будет играть на турнире АТР в городе Майами. Но даже несмотря на это, американская серия продолжается, а значит, теннисист не может покинуть США.
Товарищеский матч между сборными России и Сербии пройдет в Москве 21 марта. Тарпищев заявлял о том, что оправил приглашение Новаку Джоковичу, чтобы тот посетил эту игру. Однако в феврале сообщили, что первая ракетка мира не смогла ответить согласием на это предложение.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.