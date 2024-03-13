Юрий Лоза рассказал, что думает по поводу ситуации с Промесом и борьбы за него

Юрий Лоза напомнил, что Промес — голландец, и разбираться с ним должна его страна

1:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный певец, композитор и болельщик футбольного клуба "Спартак" Юрий Лоза высказал свою позицию относительно ситуации с Квинси Промесом, нападающим команды.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Садовников is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лоза отметил, что как и в любой сфере, футболисты могут совершать как хорошие, так и плохие поступки. Однако вопросы правонарушений, происходящих вне футбольного поля, должны решаться в юридическом порядке, и болельщикам не следует вмешиваться в процесс.

Лоза подчеркнул, что Промес является гражданином Нидерландов, и именно его родная страна должна разбираться с его делами.

"Промес не выходил играть за нашу сборную. Он играл в одном из клубов нашей страны. Он голландец — его страна и должна сейчас каким-то образом вытаскивать и разбираться с ним. Он представляет Нидерланды, а не нашу страну", — напомнил Лоза в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Отсутствие Промеса в команде "Спартак" оказывает отрицательное влияние, однако Лоза считает, что удача или неудача команды не должна полностью зависеть от одного игрока. Он выразил надежду, что если Промес справится с своими проблемами, команда с радостью приветствует его возвращение.

Промес не присоединился к команде на тренировочном сборе в Дубае из-за задержания по обвинению в оставлении места ДТП. Также футболист обвиняется в контрабанде наркотиков, параллельно став фигурантом другого уголовного дела за нападение на своего двоюродного брата.

Судебное заседание по делу Промеса в ОАЭ было отложено на неделю по причинам, связанным с непредвиденными обстоятельствами судьи. Прокуратура Нидерландов также наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих игроку.