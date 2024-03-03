Футболист Пономарев полагает, что Промеса просто-напросто "слили"

Экс-игрок ЦСКА Пономарев не исключил, что Промеса могли просто "слить"

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев выразил своё мнение относительно задержания нападающего команды "Спартака" и сборной Нидерландов Квинси Промеса в аэропорту Дубай.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Садовников is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам Пономарева, возможно, была проведена заранее спланированная операция по задержанию нападающего "Спартака".

Экс-игрок ЦСКА указал, что такое задержание могло быть осуществлено с целью нанести вред и нанести ущерб Промесу. Он также предположил, что представители России, включая посла или консула, могли вмешаться в этот вопрос.

"Чёрт его знает, может быть наши как-то вмешаются — посол, консул и так далее. Дело серьезное, кто его слил? Если он все же вернется в Россию, то к нам предъявят претензии: "Как он у вас играет, если против него есть судебное решение? Почему вы его не отдаете?" — сказал Пономарев, которого цитирует Газета.Ru.

Футболист также отметил, что это может вызвать международный скандал, хотя между Россией и Нидерландами и не заключены соответствующие соглашения.

Из-за задержания Промес не смог присоединиться к команде и вылететь вместе с ней в Москву, поэтому он точно пропустит матч с "Зенитом", который состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Матч пройдет на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени.