Татьяна Тарасова сказала, что готова извиниться перед Тутберидзе, но при одном условии

Татьяна Тарасова рассказала, в каком случае готова извиниться за свои слова в адрес Тутберидзе

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова озвучила условие, при котором она готова извиниться перед тренером Этери Тутберидзе.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тарасова заявила, что она будет извиняться только в случае, если получит чёткие и достоверные доказательства о том, как произошло нарушение антидопинговых правил со стороны спортсменки Камилы Валиевой.

"Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь", — сказала Тарасова, которую цитирует ТАСС.

Ранее в программе "Жизнь и судьба" Тарасова заявила, что допинг не может проникнуть в организм спортсмена без участия тренерского штаба.

В ответ Этери Тутберидзе заявила о необходимости извинений Тарасовой за эти слова перед ней и ее тренерским коллективом. Тарасова признала необходимость объяснения всей ситуации и готова принять ответственность, если ей предоставят убедительные факты.