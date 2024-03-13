Татьяна Тарасова сказала, что готова извиниться перед Тутберидзе, но при одном условии

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова озвучила условие, при котором она готова извиниться перед тренером Этери Тутберидзе.
Тарасова заявила, что она будет извиняться только в случае, если получит чёткие и достоверные доказательства о том, как произошло нарушение антидопинговых правил со стороны спортсменки Камилы Валиевой.
"Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь", — сказала Тарасова, которую цитирует ТАСС.
Ранее в программе "Жизнь и судьба" Тарасова заявила, что допинг не может проникнуть в организм спортсмена без участия тренерского штаба.
В ответ Этери Тутберидзе заявила о необходимости извинений Тарасовой за эти слова перед ней и ее тренерским коллективом. Тарасова признала необходимость объяснения всей ситуации и готова принять ответственность, если ей предоставят убедительные факты.
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