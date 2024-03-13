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Татьяна Тарасова сказала, что готова извиниться перед Тутберидзе, но при одном условии

Татьяна Тарасова рассказала, в каком случае готова извиниться за свои слова в адрес Тутберидзе

0:55
Спорт

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова озвучила условие, при котором она готова извиниться перед тренером Этери Тутберидзе.

Татьяна Тарасова рассказала, в каком случае готова извиниться за свои слова в адрес Тутберидзе
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тарасова заявила, что она будет извиняться только в случае, если получит чёткие и достоверные доказательства о том, как произошло нарушение антидопинговых правил со стороны спортсменки Камилы Валиевой.

"Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь", — сказала Тарасова, которую цитирует ТАСС.

Ранее в программе "Жизнь и судьба" Тарасова заявила, что допинг не может проникнуть в организм спортсмена без участия тренерского штаба.

В ответ Этери Тутберидзе заявила о необходимости извинений Тарасовой за эти слова перед ней и ее тренерским коллективом. Тарасова признала необходимость объяснения всей ситуации и готова принять ответственность, если ей предоставят убедительные факты.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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