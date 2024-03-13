Адвокат оценил обвинение в клевете, которые предъявила Тутберидзе в адрес Тарасовой

Адвокат Калинов не думает, что Тарасовой что-то грозит за "клевету", в которой её обвинила Тутберидзе

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов не считает, что в словах тренера Татьяны Тарасовой, сказанных ею по поводу дела Камилы Валиевой, есть клевета.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее Тарасова сказала, что таблетку с допингом Валиева могла получить только от своего тренера, из рук врача ни один спортсмен, по её мнению, никаких лекарств брать бы не стал.

В ответ на это Этери Тутберидзе назвала сказанное Тарасовой клеветой, которая была сделана "намеренно" вкупе с "ложными обвинениями", пишет Газета.Ru.

Юрист считает, что Тарасова в данном случае просто высказала своё мнение, которое по сути является всего лишь предположением, но никак не утверждением. Именно поэтому Тарасовой здесь беспокоиться не о чем, считает эксперт.

"Я посмотрел заявление Тарасовой, и, по моему личному мнению, ей ничего не грозит, потому что она высказывает только свое мнение и видение ситуации. Слова Тарасовой о том, что "таблетку может дать только тренер", — это её предположение. Слово "может" — это не утверждение, а предположение", — сказал Калинов.

Юрист уверен, что в словах Тарасовой нет никакой клеветы, которая могла бы навредить репутации Тутберидзе. Поэтому последней не стоит ожидать, что её иск к Тарасовой будет удовлетворён, заключил адвокат.