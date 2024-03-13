За слова Тарасовой о допинге Валиевой Этери Тутберидзе потребовала извинений

Тутберидзе потребовала официальных извинений от Тарасовой

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Этери Тутберидзе предъявила требование, чтобы ее коллега Татьяна Тарасова принесла официальные извинения за свое заявление о допинге Камилы Валиевой.

Фото: kremlin.ru by Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Тарасова поделилась в интервью, что допинг к фигуристке мог попасть только от наставника, то есть от Этери Георгиевны. Ведь спортсмены не берут никакие таблетки от докторов.

Тутберидзе ответила на это обвинение на своей странице в соцсетях. Она заявила, что все это ложные заявления и нападки, и она не собирается их игнорировать, поэтому требует от Тарасовой извинений, причем официальных.

Напомним, что в конце 2021 года Камила Валиева обвинялась в употреблении допинга, за что была отстранена от льда на 4 года.