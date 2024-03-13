Техника бега на месте: объясняем, как бежать правильно

Бег на месте — отличный способ улучшить технику бега и предотвратить травмы. Следуя нескольким правилам, о которых напоминает marathonec.ru, можно научиться правильно бегать не только на месте, но и на открытой местности.
Фото: flickr.com by David Jones is licensed under CC BY 2.0.
Сохраняйте прямую и ровную спину, чтобы поддерживать правильную осанку. Согните руки в локтях и держите их расслабленно, не напрягая плечи. Руки должны двигаться вперед-назад на уровне талии.
Передвигайте ноги поочередно на месте, стараясь не допускать захлестывания движений. Приземляйте стопы на середину или ближе к носку, и не подпрыгивайте или опускайте ноги слишком низко. Важно оставаться на том же месте, не продвигаясь вперед.
Поддерживайте голову в вертикальном положении, не наклоняя ее и не смотря под ноги.
Дышите ровно и спокойно. Благодаря умеренной нагрузке при беге на месте, дыхание остается регулярным. Можно использовать ритм 3-3: вдох на три движения ногами, выдох на следующие три движения.
Не забывайте о разминке суставов перед тренировкой и растяжке после неё. Это поможет избежать травм и улучшить гибкость.
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