По какой поверхности лучше бегать новичкам: особенности разных вариантов

Как выбрать правильную поверхность для бега: советы новичкам

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Многие новички часто задаются вопросом о выборе правильной поверхности для бега. Однако ответ на этот вопрос зависит от целей тренировок. Об этом напоминает беговой портал Get.Run.

Фото: flickr.com by Waterford_Man is licensed under CC BY 2.0.

Обычно, наилучший вариант — это сочетание различных поверхностей.

Тротуар идеально подходит для скоростного бега, так как риск получения травмы ноги на такой поверхности минимален. Однако, бег по асфальту может оказывать жесткое воздействие на суставы из-за того, что он не поглощает удары при стопах. Поэтому бег по асфальту рекомендуется только для бегунов с хорошей физической подготовкой.

Тропинки в лесу или парке предоставляют мягкую поверхность для бега и хорошо амортизируют стопы. Однако, риск получения травмы увеличивается из-за неровностей, таких как корни, камни или ухабы.

Песчаная поверхность тренирует мышцы и способствует подъему носка стопы. Однако следует быть осторожным, чтобы не перегрузить икроножные мышцы.

Тартан - это специальное покрытие для беговых дорожек на стадионах. Оно обладает отличной амортизацией, но сильно нагружает ахилловы сухожилия.

Беговая дорожка идеальна для круглогодичных тренировок и обладает хорошей амортизацией. Однако требуется коррекция техники бега, поскольку поверхность движется под ногами.

Итак, выбор правильной беговой поверхности зависит от ваших целей тренировок, физической формы, риска травмы, предпочтений и удобства. Лучше всего варьировать поверхности тренировок, чтобы разнообразить нагрузку и предотвратить перегрузку определенных областей тела.