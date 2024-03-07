Начинающим бегунам напомнили, что после пробежки важно дать телу восстановиться

После завершения беговой тренировки, важно позаботиться о восстановлении организма. Об этом напоминает беговой портал Get.Run.
Хотя первая тренировка может пройти успешно и начинающему бегуну хочется сразу приступить к следующей. Это делать не следует, необходимо дать телу день отдыха.
Отдых между тренировками необходим для того, чтобы организм мог восстановиться после физической нагрузки. В этот период сердечно-сосудистая система, мышцы и кости смогут приспособиться к новым требованиям и быть готовыми к следующей пробежке.
Разработка плана тренировок с днём отдыха между тренировками поможет новичкам достичь наилучших результатов и предотвратить возможные травмы, связанные с частыми нагрузками.
Поэтому, учитывайте этот принцип в планировании своих тренировок, чтобы достичь эффективного и безопасного развития своего бегового потенциала.
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