Начинающим бегунам напомнили, что после пробежки важно дать телу восстановиться

Новичкам-бегунам напомнили о важности восстановления после тренировки

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После завершения беговой тренировки, важно позаботиться о восстановлении организма. Об этом напоминает беговой портал Get.Run.

Фото: commons.wikimedia.org by TheHellRace is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Хотя первая тренировка может пройти успешно и начинающему бегуну хочется сразу приступить к следующей. Это делать не следует, необходимо дать телу день отдыха.

Отдых между тренировками необходим для того, чтобы организм мог восстановиться после физической нагрузки. В этот период сердечно-сосудистая система, мышцы и кости смогут приспособиться к новым требованиям и быть готовыми к следующей пробежке.

Разработка плана тренировок с днём отдыха между тренировками поможет новичкам достичь наилучших результатов и предотвратить возможные травмы, связанные с частыми нагрузками.

Поэтому, учитывайте этот принцип в планировании своих тренировок, чтобы достичь эффективного и безопасного развития своего бегового потенциала.