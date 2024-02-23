Рассказываем, как начать заниматься бегом: четыре простых совета для мотивации

Как начать бегать

1:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бег — одна из самых простых и естественных кардиотренировок. Несколько советов помогут вам начать.

Фото: Openverse by Giuseppe Milo (www.pixael.com) is licensed under CC BY 2.0

Правильная разминка. Рекомендуется начинать пробежку с быстрой 5-10-минутной ходьбы, чтобы разогреть тело и мышцы. Некоторые динамические растяжки также подходят. Примеры динамических растяжек включают обхватывание колен, раскачивание ног и повороты туловища.

Соблюдайте график тренировок. Профессионалы бега говорят, что новичкам лучше всего начинать с бега два-три дня в неделю по 20-30 минут за раз, насколько это допустимо, пишет goodhousekeeping.com.

Попробуйте подход "ходьба-бег". Особенно если вы новичок или бегун, который возвращается в форму после некоторого перерыва в спорте. Традиционный метод ходьбы-бега был разработан бегуном Джеффом Галлоуэем и включает запланированные перерывы на ходьбу во время пробежки. Если вы новичок, вы можете начать с чередования 30 секунд бега с двумя минутами ходьбы. Если вы повторите упражнение восемь раз и выделите пять минут на разминку и охлаждение, у вас получится полноценная 30-минутная тренировка.

Отдыхайте между пробежками. Хотя в начале тренировки вы можете чувствовать себя очень мотивированным, крайне важно не слишком амбициозно подходить к своим планам бега, особенно если вы давно не тренировались. Бег может быть довольно интенсивным и высокоэффективным занятием, а слишком интенсивные и преждевременные занятия могут увеличить риск травм, а также привести к истощению мотивации.

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