Туктамышева ответила на вопрос Медведевой о частоте своей сексуальной жизни

Туктамышева раскрыла, как часто может заниматься любовью

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская фигуристка и чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о своей сексуальной жизни в новом выпуске YouTube-канала Евгении Медведевой под названием "БеС комментариев".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Медведева поинтересовалась, изменились ли взгляды Туктамышевой на эту тему за последние пять лет по сравнению с предыдущим интервью. В том интервью Туктамышева открыто говорила о своей активной сексуальной жизни и возможности заниматься сексом даже ежедневно.

Однако, в своем ответе Туктамышева заявила, что её взгляды сегодня изменились на этот аспект жизни. Она призналась, что сейчас предпочитает сексуальные отношения реже из-за усталости. Она также призналась, что не понимает, во что она думала, когда высказывала свое предыдущее мнение на эту тему.

"Нет, реже. Устаю. Я не знаю, о чём я думала тогда", — призналась Туктамышева в разговоре с Медведевой.

Кроме этого, спортсменки также обсудили тему знакомств с мужчинами, и Туктамышева рассказала историю о странном фанате.

На данный момент Туктамышева не выступает и взяла паузу перед сезоном 2023/2024.