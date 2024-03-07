Туктамышева рассказала, что мечтает научиться делать в период приостановки карьеры

Обладательница титула чемпиона мира и Европы 2015 года, а также серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась своими планами на период паузы в профессиональной карьере.
Во время этой паузы фигуристка, по её признанию, намерена развиваться в области комментирования и речевого мастерства для возможности участия в комментировании соревнований.
Туктамышева выразила свою заинтересованность в изучении навыков задавания правильных вопросов и улучшения своей речи. Она осознаёт, что это будет полезным и ценным опытом, который сможет применить при комментировании спортивных соревнований.
"Чем планирую заниматься и в каком направлении развиваться?.. Комментирование, учиться задавать правильные вопросы, ставить грамотную речь. Если будет что-нибудь глобальное, мне в голову что-нибудь взбредёт, и я ещё что-нибудь сделаю интересное", — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.
Напомним, что 27-летняя Елизавета Туктамышева не выступала на официальных соревнованиях в текущем сезоне, так как решила взять паузу в своей профессиональной карьере. Вместо этого спортсменка принимала участие в ледовых шоу и работала над своими навыками и способностями на льду.
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