Инструктор по йоге рассказала, на каких аспектах делается акцент на занятиях

Инструктор по йоге объяснила, чему в этом виде спорта уделяется особое внимание

1:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

Инструктор по йоге Валерия Молокова объяснила, что в этом виде спорта особое внимание уделяется не только физическим аспектам, но и развитию духовности.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Йога включает практики, целью которых является достижение гармонии и единения души и тела. Эксперт также отметила, что йогу можно рассматривать как учение и философию, которые имеют влияние не только на физический аспект жизни, но и на духовное развитие.

Асаны (позы) и правильное дыхание помогают освободиться от психологических и физиологических ограничений. Однако эта практика требует времени, усилий и посвящения, и представляет собой путь самопознания, напомнила Молокова.

В рамках йоги особое внимание уделяется духовности, работе с умом, самодисциплине, дыхательным практикам, осознанности, концентрации и медитации. Также в йоге прорабатываются глубокие мышцы и повышается подвижность суставов.

Валерия Молокова подчеркивает, что практика йоги может предложить не только физическую активность, но и путь к внутреннему развитию и самопознанию. Йога помогает найти баланс и гармонию внутри себя.

"Основное внимание в йоге уделяется духовности, работе с умом через тело, самодисциплине, работе с дыханием, сенсорной трансцендентности, осознанности, концентрации и медитации. Акцент направлен на проработку глубоких мышц и подвижность суставов", — сказала Молокова в разговоре с "Чемпионатом".