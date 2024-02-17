Собираетесь заняться йогой? Рассказываем, как выбрать хороший коврик

Как правильно выбрать коврик для йоги

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Вы поймете, что нашли лучший коврик для йоги, когда вы сможете стоять на ногах так устойчиво и комфортно, что вы этого почти не заметите. Эксперты по фитнесу рассказали, как выбрать подходящий.

Фото: Own work by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Толщина. Более толстый коврик идеально подходит, если вы в основном используете его для поз на полу и растяжек. Благодаря достаточной поддерживающей амортизации вы можете сосредоточиться на своей практике йоги, а не на каких-либо неудобных точках давления. С другой стороны, некоторым людям может показаться, что на более тонком коврике (обычно менее четырех миллиметров) легче балансировать и динамичнее двигаться.

"Прислушивайтесь к своему телу: более толстый коврик может оказаться более удобным для ваших чувствительных коленей, или вы можете обнаружить, что слишком сильно прогибаетесь и вам нужно что-то более плоское", — говорит SELF Энни Мовс, зарегистрированный инструктор по йоге в Alo Moves.

Длина. Длина большинства стандартных ковриков для йоги составляет 71 или 72 дюйма, но вы можете найти варианты как короче (68 дюймов), так и длиннее (80 дюймов). Если вы выше ростом, возможно, стоит поискать коврик подлиннее, который подойдёт вашему телу, поскольку многие позы для йоги предполагают широкую стойку (вспомните позу воина II, собаки вниз головой и богини).

Текстура и материал. Если вы сильно потеете или часто посещаете занятия горячей йогой, использование коврика с нескользящей поверхностью — наиболее приемлемый вариант. Предметы, изготовленные из материалов с открытыми порами, таких как пенополиуретан, особенно хорошо впитывают влагу, что должно помочь удалить лишнюю влагу и снизить риск скольжения. Возьмите с собой полотенце для йоги — ещё один способ избежать занятий в лужах пота.

Портативность. Более тонкий и лёгкий коврик — отличный вариант, если вы часто берёте его с собой в дорогу, потому что его легко упаковать. Более тонкие коврики должны вмещаться в ремни для переноски, сворачиваться в чехол для ковриков для йоги или даже складываться в компактные квадраты.

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