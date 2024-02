Собираетесь заняться йогой? Рассказываем, как выбрать хороший коврик

Your browser does not support the audio element.

Вы поймете, что нашли лучший коврик для йоги, когда вы сможете стоять на ногах так устойчиво и комфортно, что вы этого почти не заметите. Эксперты по фитнесу рассказали, как выбрать подходящий.

Фото: Own work by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic